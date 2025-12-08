পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু প্রতিরোধে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

বারাদি প্রতিনিধি:পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেহেরপুরের মোমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সকালে মোমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) ও সাক্ষরতা অভিযানের যৌথ উদ্যোগে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে মোমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাব্বারুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর ডিগ্রী কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ইসমাইল হোসেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সিভিল সার্জন মেডিকেল অফিসার ডাঃ ইনজামুল হক, মুজিবনগর ডিগ্রী কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম, জেলা শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার আনারুল ইসলাম এবং মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক)-এর নির্বাহী পরিচালক আসাদুজ্জামান সেলিম।

সভায় বক্তারা পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যুর ঘটনার প্রকৃত কারণ, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, অভিভাবকের সচেতনতা ও স্থানীয় কমিউনিটির ভূমিকা নিয়ে বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তারা বলেন, সামান্য সতর্কতা এবং শিশুদের নিরাপদ তদারকি নিশ্চিত করা গেলে এ ধরনের অপ্রত্যাশিত মৃত্যু রোধ করা সম্ভব।

মতবিনিময় সভায় বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন। শেষে প্রশ্নোত্তর পর্ব এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

