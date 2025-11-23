পারকৃষ্ণপুর–মদনা ইউনিয়নে জামায়াতের পথসভা ও যোগদান ১১৫ 

দর্শনা অফিসঃআসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী রুহুল আমীন নির্বাচনী সভা-সমাবেশ, পথসভা ও গণসংযোগ জোরদার করেছেন। সেই ধারাবাহিকতায় গতকাল শনিবার বিকেলে তিনি দর্শনার পারকৃষ্ণপুর–মদনা ইউনিয়নের নাস্তিপুর এলাকায় নির্বাচনী পথসভা করেন।
পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন জেলা জামায়াতের আমীর রুহুল আমীন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর মাওলানা আজিজুর রহমান ও সহকারী সেক্রেটারি আব্দুল কাদের। সভার সভাপতিত্ব করেন দর্শনা থানা আমীর মাওলানা রেজাউল করিম।
এছাড়া বক্তব্য রাখেন ইউনিয়ন জামায়াতের আমীর হাফেজ শহিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাজ্জাদ আলী। আরও উপস্থিত ছিলেন থানা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জাহিদুল ইসলাম, দর্শনা পৌর আমীর সাহিকুল আলম অপুসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।
পথসভা শেষে বিএনপি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে নাস্তিপুর অঞ্চলেই ১১৫ জন নেতাকর্মী জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। ফুলেল শুভেচ্ছায় তাদের বরণ করেন জেলা জামায়াতের আমীর রুহুল আমীনসহ অন্যান্য নেতারা।
