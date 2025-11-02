পিএইচপি কোরআনের আলো প্রতিযোগিতার কুষ্টিয়া জেলা অডিশন সম্পন্ন।

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি: বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ কোরআনের হাফেজদের প্রতিযোগিতা পিএসপি কোরআনের আলো প্রতিযোগিতার কুষ্টিয়া জেলা অডিশন সম্পন্ন হয়েছে। আজ পহেলা নভেম্বর সকাল ৯ টায় মারকাজুল কোরআন ওয়াজ সুন্নাহ মাদ্রাসর ছাতিয়ান কালীতলা শাখায় এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রতিযোগিতার বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বি এইচ পি কোরআনের আলো প্রতিযোগিতার কেন্দ্রীয় বিচারক হাফেজ মাওলানা আহাদ আলী। প্রতিযোগিতায় শেষে হাফেজ আহসান হাবীব, হাফেজ মোস্তাফিজুর রহমান ও হাফেজ আমির হামজা কুষ্টিয়া জেলা থেকে আগামী রমজানে জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করার জন্য ইয়েস কার্ড প্রাপ্ত হন। প্রতিযোগিতা শেষে হুফফাজুল কুরআন ফাউন্ডেশনর খুলনা বিভাগীয় সেক্রেটারি হাফেজ মাওলানা আবু সুফিয়ান প্রধান অতিথি এবং মার্কাজুল কুরআন সুন্নাহ বোর্ডের চেয়ারম্যান হাফেজ মাওলানা বরকতউল্লাহ আজমী বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার এবং ইয়েস কার্ড উঠিয়ে দেন। এ পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের সঞ্চালনের দায়িত্বে ছিলেন হুফফাজুল কুরআন ফাউন্ডেশনের শিক্ষা সচিব হাফেজ মাওলানা সুহাইল আহমেদ। এ প্রতিযোগিতায় কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকে প্রায় শতাধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন।
