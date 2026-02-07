প্রবাসীর উদ্যােগে অসুস্থ মিন্টুর চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

হাসাদাহ প্রতিনিধিঃজীবননগর উপজেলার হাসাদাহ ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ড মাঝপাড়ার অসুস্থ মিন্টুর চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে। হাসাদাহ ইউনিয়নের তারনিবাস গ্রামের সন্তান রাসেল মালয়েশিয়া প্রবাসী হাসাদাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা এর মাধ্যমে আজ শনিবার আছর নামাজের পর অসুস্থ মিন্টু রহমানের বাড়ী যেয়ে তার চিকিৎসার জন্য কিছু আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়। আর্থিক সাহায্য প্রদান কালে উপস্থিত ছিলেন হাসাদাহ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আব্দুস সবুর, সাংবাদিক আল আমিন, হাসাদাহ মাঝপাড়ার সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা এর কমিটির সভাপতি সোহাগ মিয়া, সেক্রেটারি ইমন হাসান, ক্যাশিয়ার নাঈম উদ্দীন, সদস্য দেলোয়ার হোসেন, সাকিব,আলামিন, ইয়াদুল ইসলাম,সোহরাব,শিহাব, আরাফাত ও রতন।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
এলাকার খবর

জীবননগরে আইনশৃংখলা বাহিনীর চেকপোস্ট, ৯০ টি যানবাহন চেকিং করে ৫ টি মামলা

এলাকার খবর

কুষ্টিয়ায় মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রাণ গেলো দুই শিক্ষার্থীর

এলাকার খবর

কোটচাঁদপুরে জামায়াতের নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

এলাকার খবর

ঝিনাইদহে ছাত্রশিবিরের ৪৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More