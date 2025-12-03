বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রার্থী মাওলানা আব্দুল লতিফ খান সমাজসেবার মাধ্যমে এগিয়ে চলেছেন

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি:বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রার্থী মাওলানা আব্দুল লতিফ খান সমাজসেবার মাধ্যমে এগিয়ে চলেছেন। তিনি কুষ্টিয়া সদর-৩ আসনে প্রার্থী হিসাবে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। নির্বাচনী এলাকায় পোষ্টারিং, ব্যানার টাঙিয়ে প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছেন। শুরুতেই মোটর সাইকেল শোডাউনের মাধ্যমে তার দলের নেতাকর্মীদের উজ্জীবিত করেন। এতে দলের নেতাকর্মীদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা দেয়। দলের নেতাকর্মীদের সংগঠিত করতে উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে কমিটি গঠন করেন। এ কমিটির নেতৃবৃন্দ প্রতিদিনই প্রচার প্রচারণায় ব্যস্ত রয়েছেন।
জানা যায়, দ্বীনের দায়ী হিসাবে আব্দুল লতিফ খান ছাত্রজীবন থেকেই সমাজ সংস্কাকারে কাজ করে আসছেন। ধর্মীয় অনুভূতি, চিন্তাশক্তি ও দর্শনের ভিত্তিতে জনকল্যাণে কাজ করে সর্বমহলে ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছেন। দ্বীনের মুবাল্লীগ ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে সর্ব-সময় ব্যস্ত থাকেন। তিনি কুষ্টিয়ার বৃহৎ কওমী মাদ্রাসা বড় আইলচারা জামেয়া ইসলামিয়া বালক-বালিকা মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপাল মাদ্রাসার মুহাদ্দিস নায়েবে মুহতামীম হিসাবে কর্মরত রয়েছেন।
কুষ্টিয়ার খোর্দ আইলচারা গ্রামে তার জন্মস্থান। তিনি সমাজসেবার জন্য সমাজকল্যাণমূলক সংগঠন ইসলামী জনকল্যাণ পরিষদ গড়ে তুলেছেন। মাওলানা আব্দুল লতিফ খান ইসলামী জনকল্যাণ পরিষদের সভাপতির দায়িত্বও পালন করছেন। এই সংগঠনের মাধ্যমে এলাকার যুবকদের নিয়ে ওয়াজ মাহফীল, অসহায় গরীব ব্যক্তিদের ভীতর শীতবস্ত্রসহ বিভিন্ন সেবা প্রদান করে আসছেন।
খানায়ে কাবার মেহমানদের সেবার জন্য তিনি একটি হজ্ব কাফেলার এজেন্সির দায়িত্ব পালন করছেন। শত শত হাজ্বী সাহেবানদের খেদমতের কারণে হাজীদের নিকট একটি বিশ্বস্ত নাম মাওলানা আব্দুল লতিফ খান।
তিনি বড় আইলচারা জামেয়া ইসলামিয়া বালক-বালিকা মাদ্রাসার জন্য নিবেদিত প্রাণ। তিনি মাদ্রাসার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সাথে সখ্যতা রাখেন এবং যথাসাধ্য অর্থনৈতিক যোগানের ব্যবস্থা করেন। তার কর্মের কারণে মাদ্রাসার কমিটির নেতৃবৃন্দ তাকে সব সময় আলাদা চোখে দেখেন।
ইসলামী জ্ঞান বিস্তারে তিনি পোড়াদহে একটি লাইব্রেরী গড়ে তুলেছেন। সেখানে অত্যান্ত দূর্লভ কিতাব পাওয়া যায়।
বড় আইলচারা জামেয়া ইসলামিয়া বালক-বালিকা মাদ্রাসার জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব মাওলানা আব্দুল লতিফ খান তিনি যেমন মাদ্রাসার সেবা করছেন। তার যোগ্য বেগম সাহেবাও মাদ্রাসার মহিলা বিভাগে শিক্ষিকা হিসাবে দ্বীনের খেদমত করে যাচ্ছেন। তাদের বড় ছেলে মাদ্রাসায় হেফজ শেষ করে আলেম হয়েছেন। তার গোটা পরিবারই দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন।
দ্বীনের এই দায়ী সাংগঠনিক, প্রাতিষ্ঠানিক প্রজ্ঞার মাধ্যমে দ্বীনের খেদমত করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিম আল্লামা মামুনুল হক তার কর্মকান্ড বিবেচনা করে তাকে কুষ্টিয়া সদর-৩ আসনে দলীয় প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন করেছেন। সমাজসেবার মাধ্যমে তিনি তার গোটা জীবনকে দ্বীনের উপর রাখতে চান।

