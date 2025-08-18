বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে পিরোজপুর গ্রামে গণসংযোগ

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

আমঝুপি প্রতিনিধি:মেহেরপুর সদর উপজেলা পিরোজপুর ইউনিয়নে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে পিরোজপুর গ্রামে গণসংযোগ করেছেন।

আজ রবিবার বিকেল ৫ ঘটিকার সময় পিরোজপুর গ্রামে প্রধান প্রধান সড়কের দোকানপাট গুলোতে গনসংযোগ করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর-১ আসনের পদ প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা শাখার নায়েবে আমির মাওলানা মাহাবুব উল আলম, মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রফ মুকুল।

গণসংযোগে আরো উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা আমির মাওলানা সোহেল রানা, শ্রমিক ফেডারেশনের সদর উপজেলা সভাপতি আবুল হোসেন, মেহেরপুর সদর উপজেলা সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাষ্টার, শ্রমিক ফেডারেশনের সেক্রেটারি মহিবুল ইসলাম।

পিরোজপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামী আমির মিয়ারুল ইসলাম, পিরোজপুর ইউনিয়ন সেক্রেটারি জমিরুল ইসলাম, পিরোজপুর এক নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি কাউছার আলী, দুই নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি মোরশেদ , তিন নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি ফরিদুল ইসলাম, চার নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি মোশারফ । পিরোজপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর নেত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

