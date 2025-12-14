বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে দেশীয় অস্ত্রসহ চুয়াডাঙ্গা শেখপাড়ার রিকন গ্রেফতার

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার শেখপাড়া গ্রামে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও পুলিশের একটি যৌথ অভিযানে দেশীয় ধারালো অস্ত্রশস্ত্র, একটি ইলেকট্রিক স্টান গান এবং একটি ব্যাটনসহ মো. রিকন (৪২) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। আটককৃত রিকন মৃত আব্দুল সেলিম-এর ছেলে এবং তিনি শেখপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। চুয়াডাঙ্গা অস্থায়ী সেনা ক্যাম্পের (৩৬ এডি) মেজর মো. সালমান হক নেতৃত্বে যৌথ বাহিনীর একটি চৌকস দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মো. রিকনের বাড়িতে এই অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানকালে রিকনের বসতঘর তল্লাশি করে বিভিন্ন অবৈধ সরঞ্জামাদি উদ্ধার করা হয়। জব্দকৃত মালামালের মধ্যে রয়েছে ১টি দেশীয় রামদা, ১টি তলোয়ার, ১টি চাকু, ১টি ইলেকট্রিক স্টান গান, ১টি ব্যাটন এবং ১টি স্মার্ট মোবাইল ফোন। অবৈধ অস্ত্র ও সরঞ্জামাদিসহ মো. রিকনকে আটকের পর চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়। তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে বলে থানা সূত্রে জানা গেছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং অবৈধ অস্ত্রধারী ও দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে এ ধরনের যৌথ অভিযান অব্যাহত থাকবে। চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি জানান তার বিষয়টি আইনগত প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

