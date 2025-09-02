বিএনপির উদ্যোগে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম

স্টাফ রিপোর্টার: চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের আয়োজন করেছে জেলা বিএনপি। এই জনসেবামূলক কর্মসূচির উদ্বোধন করেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জনাব শরীফুজ্জামান শরীফ।
শনিবার সকালে আয়োজিত এই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ। তাঁদের মধ্যে ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পৌর বিএনপির সভাপতি মো. সিরাজুল ইসলাম মনি, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. মনিরুজ্জামান লিপটন, জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মোকাররম হোসেন, এবং জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক মো. সাইফুর রশীদ ঝন্টু।
এছাড়াও কর্মসূচিতে অংশ নেন জেলা জাসাসের সাধারণ সম্পাদক মো. সেলিমুল হাবিব সেলিম, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সোহেল মালিক সুজন, জেলা ছাত্রদলের সাবেক আহ্বায়ক হাবিবুর রহমান সাদিদ, সদর উপজেলা যুবদলের ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক মতিউর রহমান মিশর, ও পৌর যুবদলের সদস্য সচিব মো. আজিজুর রহমান আজিজুল।
হাসপাতালের পক্ষ থেকে এই মহতী উদ্যোগে সহযোগিতা করেন জেলা সিভিল সার্জন, তত্ত্বাবধায়ক, এবং ড্যাবের সভাপতি ডা. হাসানুজ্জামান নুপুর, ডা. আসাদুল হক মালিক খোকন, ও ডা. মিলনুর রহমান মিলন।
নেতৃবৃন্দ হাসপাতাল চত্বর এবং বিভিন্ন ওয়ার্ড পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন, যা সাধারণ মানুষ এবং রোগীদের মধ্যে প্রশংসিত হয়েছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে বিএনপি শুধু রাজনৈতিক নয়, সামাজিক দায়বদ্ধতার দৃষ্টান্তও স্থাপন করেছে।
