বিএনপির ৪৭ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে জাসাসের উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত 

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি:ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে বিএনপির ৪৭ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বিএনপির কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে জাসাসের উদ্যোগে বিএনপির দলীয় কার্যালয়ের সামনে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কালীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক হামিদুল ইসলাম হামিদ। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা জাসাস এর আহবায়ক এম,এ কবির, সভাপতিত্ব করেন উপজেলা জাসাস এর আহবায়ক প্রভাষক প্রবীর বিশ্বাস।

ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে প্রায় শতাধিক রুগী চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করেন এবং রুগীদের ঔষধ ফ্রি দেওয়া হয়েছে জাসাসের পক্ষ থেকে।

