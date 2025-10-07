বিশ্ব বসতি দিবসে চুয়াডাঙ্গায় শোভাযাত্রা ও সভা

স্টাফ রিপোর্টার:পরিকল্পিত উন্নয়নের ধারা, নগর সমস্যার সাড়া’ প্রতিপাদ্যে চুয়াডাঙ্গায় বিশ্ব বসতি দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সকাল ১০ টায় জেলা প্রশাসক কার্যালয় চত্বর থেকে শোভাযাত্রাটি বের হয়ে শহরের কোর্ট মোড় ঘুরে একইস্থানে গিয়ে শেষ হয়।
এরপর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসক জহিরুল ইসলামমের সভাপতিত্বে সভায় গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. মহসীন বিশ্বাস বিশ্ব বসতি দিবসের ওপর তথ্য উপস্থাপন করেন। সভায় গণপূর্ত বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী শহিদুল হাসান ও শফিকুল ইসলাম, সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী সুজাত কাজী এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।
সভায় জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম বলেন, যেখানে মানুষের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ হয় সেখানেই বসতি গড়ে উঠে। ঘর-বাড়ি বানাতে গেলে নিজেরা খেয়াল রাখবেন। দায়িত্ব এড়ানো যাবে না। সতর্ক থাকতে হবে।
