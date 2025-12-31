বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে মেহেরপুরে দিনব্যাপী সকল জুয়েলারি দোকান বন্ধ ঘোষণা

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

মেহেরপুর প্রতিনিধি:বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)’র চেয়ারপার্সন, আপোষহীন নেত্রী, গণতন্ত্রের মা, দেশনেত্রী ও তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে মেহেরপুর জেলার জুয়েলারি ব্যবসায়ীরা। এ উপলক্ষে আগামীকাল মেহেরপুর জেলায় দিনব্যাপী সকল জুয়েলারি দোকান বন্ধ রাখার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ জুয়েলারি অ্যাসোসিয়েশন মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক শেখ মোমিন বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, কেন্দ্রের নির্দেশনা অনুযায়ী জেলার সকল জুয়েলারি দোকান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, “বেগম খালেদা জিয়ার মহাকালের সমাপ্তিতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। এই শোকের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে আগামীকাল দিনব্যাপী মেহেরপুর জেলার সকল জুয়েলারি দোকান বন্ধ থাকবে। এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে রাত থেকেই প্রচার-প্রচারণা চালানো হচ্ছে।”
তিনি আরও বলেন, “বেগম খালেদা জিয়া শুধু একটি রাজনৈতিক দলের নেত্রী ছিলেন না, তিনি ছিলেন গণতন্ত্রের প্রতীক। মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সহধর্মিণী এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের মমতাময়ী মা হিসেবে তিনি দেশের রাজনীতিতে এক অনন্য ভূমিকা রেখে গেছেন।”
জুয়েলারি মালিক সমিতির পক্ষ থেকে মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি ।

