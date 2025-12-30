বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে মেহেরপুর বিএনপির শোক প্রকাশ

মেহেরপুর প্রতিনিধি:বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে মেহেরপুরে বিএনপির শোক প্রকাশ। বিএনপি’র চেয়ারপার্সন ও বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে ঢাকা রাজধানীতে এভার কেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে আজ মঙ্গলবার (৩০/১২/২৫) ভোর ছয়টার সময় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এই মৃত্যুর খবর শুনে মেহেরপুরে বিএনপি নেতা কর্মীসহ সাধারণ মানুষের ভিতরে শোকের ছায়া পড়ে। শোকে শোকার্নিতো হয়ে মেহেরপুর বিএনপির নেতাকর্মীরা দলে দলে ছুটে আসেন মেহেরপুর ১ আসনের বিএনপি’র মনোনীত প্রার্থী ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুনের কাছে। এসময় নেতাকর্মীরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। মাসুদ অরুন সবাইকে শান্ত হবার কথা বলে শোকের কালো ব্যাস পরিয়ে দেন। পরে মেহেরপুর কমিউনিটি সেন্টারের সামনে শোকার্ত নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে মাসুদ অরুন সাংবাদিকদের কাছে শোক প্রকাশ করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, আনসারুল হক, সদর উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি মারুফ আহমেদ বিজন, পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, জেলা শ্রমিক দলের সভাপতি আহসান হাবীব সোনা, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ সহ সকল অঙ্গ সংগঠনের নেতা কর্মীরা।
