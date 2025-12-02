বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় চুয়াডাঙ্গায় কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল

স্টাফ রিপোর্টার: বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত সুস্থতা কামনায় চুয়াডাঙ্গায় কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মঙ্গলবার ২ ডিসেম্বর বাদ মাগরিবের পর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দল ও অঙ্গসংগঠনের যৌথ উদ্যোগে এই মাহফিলের আয়োজন করা হয়।
জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক মো. মুনজুরুল জাহিদের নিজস্ব কার্যালয়ে এ সময় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বহু নেতাকর্মী অংশ নেন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিতি জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক মো. মনজুরুল জাহিদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন পৌর যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক সাইফুল ইসলাম জনি,,স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক তোহফাতুর রাব্বি রিংকু।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রকাশনা সম্পাদক জুয়েল রানা, তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ওয়ায়েজ আল-আমিন,পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য বাপ্পি, কোষাধ্যক্ষ শাকিল উদ্দিন শুভ, থানা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহবায়ক রাজন আহমেদ।
বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আহসান হাবিব মামুন, জয়েন্ট সেক্রেটারি ইখলাস মুন রায়হান, বিজ্ঞান বিষয়ক সম্পাদক সাজু আহমেদ, দপ্তর সম্পাদক সোহেল রানা, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক আবু নোমান পাপন এবং পাঠাগার সম্পাদক আরিফুল ইসলাম আরিফ।
বাপ্পি, আনাস, আরিফ, জাহিদ, খাইরুল, ইন্তাজ তুষ্ট, মারুফ, মজিদ, সাগর, রিপন, আশিক, মাহফুজ, ইয়াসিন, নিরব, জীবন, রাফিদ, মুনতাসিরসহ আরো বহু নেতাকর্মী দোয়া মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন।
অনুষ্ঠানের সভাপতির বক্তব্যে মো. মনজুরুল জাহিদ বলেন বেগম খালেদা জিয়ার আশু রোগমুক্তি কামনা করেন। তিনি বলেন “বেগম খালেদা জিয়া শুধু একজন রাজনৈতিক নেত্রী নন, তিনি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতীক। তাঁর সুস্থতা নিয়ে আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। মহান আল্লাহর রহমতে তিনি যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে জাতির মাঝে ফিরে আসেন—এটাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। আমরা গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সবসময় ঐক্যবদ্ধ।”
দোয়া মাহফিলে বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও দীর্ঘায়ু কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। একইসঙ্গে, জাতির জীবনে শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেও দোয়া করা হয়।
দোয়া মাহফিল শেষে শহরের বিভিন্ন স্থানে অসহায় ও দুস্থ মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়।
