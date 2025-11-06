ব্যবসায়ীদের সাথে বাকিতে লেনদেন; কয়েকশ কোটি টাকার প্রতারণা

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:দেশের বিভিন্ন এলাকার ব্যবসায়ীদের সাথে বাকিতে লেনদেনের মাধ্যমে কয়েকশ কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে মহাদেব চন্দ্র সাধু নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। তার বিরুদ্ধে অন্তত প্রতারণাসহ ৮০টি মামলা রয়েছে বলে জানা গেছে। এর মধ্যে প্রতারণার অভিযোগে দায়ের করা একটি মামলায় তাকে চুয়াডাঙ্গা আদালতে হাজির করা হয়।

বুধবার (০৫ নভেম্বর) চুয়াডাঙ্গার সিনিয়র জুডিসিয়াল আদালতে ওই মামলার শুনানী হয়। শুনানী শেষে আদালতের বিচারক তার জামিন আবেদন নাকচ করেন। মহাদেব চন্দ্র সাধুর বাড়ি মাগুরা জেলায়।

পরে মামলার বাদী লিটন কুমার আইচ আসামি মহাদেব চন্দ্র সাধুর বিরুদ্ধে প্রতারণার বিভিন্ন অভিযোগ তুলে ধরেন।

মামলার বাদী লিটন কুমার আইচ মামলার অভিযোগে বলেছেন, প্রায় এক বছর আগে বাদীর সাথে আসামির পরিচয় হয়। আসামি বাদীর সাথে পরিচয়ের পর নগদ টাকায় মালামাল কিনে বাদীর মনে বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং কৌশলে আসামি বাদীর কাছ থেকে ২০২৪ সালের ৯ অক্টোবর থেকে ২০২৫ সালের ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে ছয় কোটি ৬৫ লাখ ১৬ হাজার ৫৭৯ টাকার ৭৬ গাড়ি ভুট্টা কিনে চার কোটি ২৪ লাখ ১৪ হাজার টাকা পরিশোধ করেন। বাকি দুই কোটি ৪১ লাখ ২ হাজার ৫৭৯ টাকা আসামী বকেয়া রাখেন। একইভাবে ঢাকার ব্যবসায়ী মামলার সাক্ষী ইসমাইল হোসেন রতনের কাছেও ১৭ কোটি ১৪ লাখ ৪৮ হাজার ৪০০ টাকা বকেয়া রাখেন। এভাবে দুজনের কাছে আসামী মহাদেব চন্দ্র সাধু ১৯ কোটি ৫৫ লাখ ৫০ হাজার ৯৭৯ টাকা বকেয়া রাখেন।

মামলার বাদী অভিযোগ করেন, আসামী মহাদেব চন্দ্র সাধু এবং তার সাথের আরো কয়েকজন মিলে সারা দেশে বিভিন্ন বড় ব্যবসায়ীর নিকট থেকে কৌশলে কোটি কোটি টাকার মালামাল বাকিতে কিনে প্রতারণা করে আসছিলেন।

মামলার বাদী মানিকগঞ্জ জেলার লিটন কুমার আইচের দায়ের করা মামলায় আসামী মহাদেব চন্দ্র সাধু জামিন ও রিমান্ড আবেদন নামঞ্জুর করা হয়েছে।

বাদি পক্ষের আইনজীবী আল মামুন রাসেল জানান, আসামী মহাদেব চন্দ্র সাধুর বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা, ঢাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় অন্তত ৮০টি মামলা রয়েছে। তিনি অত্যন্ত ধুরন্ধর প্রকৃতির লোক। কয়েকশ কোটি টাকা প্রতারণা ও ধর্ষণ মামলায় তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে বন্দি রয়েছেন। আমরা বিশ্বাস করি আদালত ন্যায় বিচার করবেন।

মামলার বাদীপক্ষে আরও ছিলেন অ্যাডভোকেট সেলিম উদ্দিন খান, বেশ কয়েকজন আইনজীবী। আসামি পক্ষে ছিলেন অ্যাডভোকেট তুহিন আহমেদ।

