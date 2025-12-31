বয়স্কদের টার্গেট করে অভিনব কৌশলে প্রতারণা চুয়াডাঙ্গায় প্রতারক চক্রের এক সদস্যকে খুঁজছে পুলিশ

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন বড় বাজারসহ শহরের বিভিন্ন এলাকায় বয়স্ক ব্যক্তিদের টার্গেট করে অভিনব কৌশলে প্রতারণার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে সনাক্ত ও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ।

পুলিশ জানায়, ছবিতে দৃশ্যমান ওই ব্যক্তি ‘শয়তানের নিঃশ্বাস’ নামে একটি কেমিক্যাল ব্যবহার করে ভুক্তভোগীদের সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত বা হিপনোটাইজ অবস্থায় ফেলে তাদের কাছ থেকে স্বর্ণালংকার ও নগদ অর্থ হাতিয়ে নেয়। প্রতারণার শিকারদের বেশিরভাগই বয়স্ক হওয়ায় বিষয়টি অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলে মনে করছে পুলিশ।

পুলিশের দেওয়া তথ্যমতে, ভুক্তভোগী খুশি খাতুন গত ২৩ ডিসেম্বর বিকাল আনুমানিক ৪টার দিকে কেনাকাটার উদ্দেশ্যে চুয়াডাঙ্গা নিউ মার্কেটে আসেন। এ সময় তিনি প্রতারণার শিকার হয়ে তার স্বর্ণালংকার খোয়ান। পরবর্তীতে সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনার মাধ্যমে সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তিকে শনাক্ত করা হয়। এ ঘটনায় ২৪ ডিসেম্বর ভুক্তভোগী নারী চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি মিজানুর রহমান জানান, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সনাক্ত ও গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। একই সঙ্গে তিনি সাধারণ জনগণকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান এবং সন্দেহজনক কোনো তথ্য পেলে তাৎক্ষণিকভাবে থানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ করেন।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, কোথাও এই ব্যক্তিকে দেখা গেলে নিকটস্থ থানায় বা চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় দ্রুত জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। পাশাপাশি, জনস্বার্থে পোস্টটি শেয়ার করে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারে পুলিশকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

