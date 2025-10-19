ভোটকেন্দ্রে অবাঞ্ছিত ঘটনা রুখে দিতে বুক পেতে পাহারা দেবে তরুণ সমাজ: অধ্যাপক মতিয়ার রহমান

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

মহেশপুর প্রতিনিধি:ঝিনাইদহের মহেশপুরে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী উপজেলা শাখার উদ্যোগে এক যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকালে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা সদস্য ও ঝিনাইদহ-৩ আসনের মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী অধ্যাপক মতিয়ার রহমান বলেন,

কোনো অবাঞ্ছিত ঘটনাকে রুখে দিতে ভোটকেন্দ্রে হিমালয়ের মতো বুক পেতে পাহারা দেবে তরুণ সমাজ। তাহলে মানুষ নির্বিঘ্নে সুন্দরভাবে ভোট দিতে পারবে।”

 

সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক ফারুক আহম্মেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য ও জামায়াতের ঝিনাইদহ জেলা সহকারী সেক্রেটারি অধ্যক্ষ আ. হাই, উপজেলা নায়েবে আমির ফকির আহম্মেদ, অফিস সেক্রেটারি মো. লুৎফর রহমান, পৌর সেক্রেটারি আব্দুল কামাল এবং থানা ছাত্রনেতার সভাপতি আবু হানিফ প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, আসন্ন নির্বাচনে যুব সমাজের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। ভোটকেন্দ্রে যেন কোনো প্রকার নৈরাজ্য বা অরাজকতা সৃষ্টি না হয়, সেদিকে যুবকদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।
তারা আরও বলেন, “প্রত্যেক মানুষ যেন তাদের পছন্দের প্রার্থীকে স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারে, সে পরিবেশ সৃষ্টি করতে যুবকরাই হবে মূল ভূমিকা পালনকারী শক্তি। এখন আর চুপ করে বসে থাকার সময় নয়—যুবকদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে মাঠে নামতে হবে।”

