মহাসড়ক সংস্কারের দাবিতে ইবি শিক্ষার্থীদের কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি:কুষ্টিয়ায় মহাসড়ক সংস্কারের দাবিতে অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) শিক্ষার্থীরা। রবিবার (৩০ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১১টা থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকসংলগ্ন কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ করেন তারা।
কর্মসূচিতে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল, ছাত্র ইউনিয়নসহ বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন অংশ নেয়। পরে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রোকনুজ্জামান এবং সড়ক ও জনপদ বিভাগের কুষ্টিয়ার নির্বাহী প্রকৌশলী মনজুরুল করিম কর্মসূচিস্থলে উপস্থিত হন।
এসময় তারা বলেন, আজ থেকে সড়ক সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। আমরা সড়কের যে অংশগুলা সমস্যা, সেখানে নতুন করে পিচ ও ইট দিয়ে সংস্কার করে দিচ্ছি।
আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের পক্ষে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক এস এম সুইট বলেন, ইবি থেকে কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ পর্যন্ত মহাসড়কের বড় অংশ এখন মারণফাঁদে পরিণত হয়েছে। হাজার হাজার শিক্ষার্থী ও যাত্রীরা মৃত্যু ঝুঁকি নিয়ে এই সড়কে চলাচল করে।
বিভিন্ন সময় শিক্ষার্থীরা দাবি জানালেও সংস্কারে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। আমরা দুই জেলার প্রশাসককে ডেকেছি। তারা এসে আমাদের দাবি বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাব।
প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত (বিকেল ৩টা) অবস্থান কর্মসূচি চলমান রয়েছে।
এতে সড়কের উভয় দিকে দীর্ঘ পাঁচ কিলোমিটার সড়কে যানজট সৃষ্টি হয়। এদিকে, সড়ক অবরোধ করায় ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা। তারা বলেন, সড়ক আসলেই বেহাল। তবে সড়ক আটকে দিলে দূরের যাত্রীদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়।
