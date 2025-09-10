মহিলা দলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

স্টাফ রিপোর্টার:বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা জেলা মহিলা দলের উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার ৯ সেপ্টেম্বর চুয়াডাঙ্গা চেম্বার অব কমার্স ভবনে এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা মহিলা দলের সভাপতি রওফ উন নাহার রিনা।
অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. শরীফুজ্জামান শরীফ
এসময় তিনি বলেন আগামী জাতীয় নির্বাচনে ধানের শীষের প্রতীককে বিজয়ী করার লক্ষ্যে কাজ করতে হবে, এবং সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলকে ভুমিকা রাখার আহ্বান জানান।
এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মীর ফরিদুল ইসলাম শিপলু, জেলা বিএনপি নেতা সফিকুল ইসলাম পিটু ও খালিদ মাহমুদ মিল্টন।
এছাড়াও বক্তব্য রাখেন জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক জাহানারা পারভীন, চুয়াডাঙ্গা পৌর বিএনপির সভাপতি সিরাজুল ইসলাম মনি, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি নজরুল ইসলাম নজু, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হক পল্টু, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান লিপটন, জেলা কৃষক দলের সদস্য সচিব ও বাড়াদী ইউপি চেয়ারম্যান তোবারক হোসেন, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রশীদ ঝন্টু, জেলা আইনজীবী ফোরামের সদস্য অ্যাড. মানি খন্দকার, জেলা জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সেলিমুল হাবিব সেলিম, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুর রহমান মোমিন, জেলা ওলামা দলের আহ্বায়ক মাওলানা আনোয়ার হোসেন, যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক জাহেদ মো. রাজিব খান, কৃষক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফ হোসেন জোয়ার্দার সোনা প্রমুখ।
জেলা মহিলা দলের পক্ষ থেকে আরও বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সহ-সভাপতি শেফালী বেগম, যুগ্ম সম্পাদক ও দামুড়হুদা উপজেলা মহিলা দলের আহ্বায়ক সালমা জাহান পারুল, সাংগঠনিক সম্পাদক নাসরীন পারভীন, আলমডাঙ্গা উপজেলা মহিলা দলের আহ্বায়ক রিফাত সুলতানা বন্নী, দর্শনা থানা মহিলা দলের আহ্বায়ক নিলুফা ইয়াসমিন, জীবননগর উপজেলা মহিলা দলের আহ্বায়ক পেয়ারা বেগম, সদর উপজেলা মহিলা দলের আহ্বায়ক তেজেরা বেগম এবং জীবননগর পৌর মহিলা দলের সদস্য সচিব অ্যাড. রেবেকা সুলতানা।
অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন রিফাত সুলতানা বন্নী।
কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়, তেলাওয়াত করেন জেলা ওলামা দলের সদস্য সচিব হাফেজ মাওলানা মাহাবুল আলম।
সভায় নেতাকর্মীরা আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীকের বিজয়ের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।
