মহেশপুরে আশরাফুল ল্যাবরেটরীজ এর উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

মহেশপুর প্রতিনিধি:ঝিনাইদহের মহেশপুরে আশরাফুল ল্যাবরেটরীজ-এর উদ্যোগে গরিব ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে বুধবার দিন ব্যাপী উপজেলার খালিশপুর বিসমিল্লাহ হোমিও হলে একটি ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকালে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন আশরাফুল ল্যাবরেটরীজ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাকিম মোঃ আশরাফুল ইসলাম লিটন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশক মোঃ মিনারুলল ইসলাম (বাবলু)। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় মাওলানা আব্দুল্লাহ ,ইমাম সাহেব, ডাক্তার মোহাম্মদ রোকন, মোঃ আব্দুস সালাম, মোহাম্মদ মশিউর রহমান, ওবায়দুর রহমান সহ ইউনানী, হোমিওপ্যাথিক, আয়ুুর্বেদিক ও এলোপ্যাথিক চিকিৎসকবৃন্দ এবং কোম্পানির মার্কেটিং ম্যানেজার নজরুলল ইসলাম বাবু, ইদ্রিস আলী, ডাক্তার মোহাম্মদ নাঈম রেজা সহ অন্যান্য কর্মচারী কর্মকর্তাবৃন্দরা। ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে শতাধিক রোগীকে দেখা হয় এবং বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ইউনানী ঔষধ বিতরণ করা হয়। এ সময় স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য অংশগ্রহণকারীদেরকে সঠিক খাদ্যাভ্যাস, জীবনধারা ও প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে আশরাফুল ইসলাম বলেন দেশের সর্বস্তরের মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করতে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প আয়োজন করে আসছি

