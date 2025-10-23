মহেশপুরে নাতনিকে ধষর্ণের চেষ্টা, নানা আটক

মহেশপুর প্রতিনিধিঃ ঝিনাইদহের মহেশপুরে নাতনি ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে আপন নানা সোবহান খন্দকারকে আটক করেছে পুলিশ। গত বুধবার ভোরে চৌগাছা উপজেলা থেকে তাকে আটক করা হয়। আটককৃত নানা মহেশপুর উপজেলার মথুরানগর গ্রামের রহমান খন্দকার ছেলে। এর আগে ভিকটিমের মা বাদি হয়ে মহেশপুর থানায় মামলা দায়ের করেন।
মামলায় ভিকটিমরে মা জানিয়েছেন,৩ বছর আগে স্বামীর বাড়ি থেকে ২ মেয়ে নিয়ে বাপের বাড়িতে চলে আসি। আমি বাপের বাড়ীতে থাকা অবস্থায় নিজের ও বাচ্চাদের খরচ বহন করার জন্য জলিলপুর কওয়ামী সুফফা মহিলা মাদ্রাসায় আয়ার কাজ নিয়ে সেখানে বসবাস করিতাম। পরে শারিরীক ভাবে অসুস্থ্য থাকায় মাদ্রাসা থেকে ছুটি নিয়ে মথুরানগর গ্রামে আমার পিতা মোঃ আব্দুল সোবহান খন্দকারের বাড়ীতে আমার ২ মেয়েকে নিয়ে বসবাস করে আসছি। আমার বড় মেয়ের জ¦র হলে গত ১০ শে অক্টোবর আমি একটি নার্সিম হোমে পরীক্ষা করাই। তাতে ডাক্তার বলে মেয়ের যৌনাঙ্গে প্রসাবের রাস্তায় ইনফেকশন হয়েছে। বাসায় এসে আমি বড় মেয়ে জিজ্ঞেস করলে সব কথা খুলে বলে জানায় পান্তাপাড়ার পীরগাছা গ্রামের হুসোরখালী বাজারস্থ আমার বাবা আব্দুল সোবহান খন্দকার এর জুতোর দোকানের ঝাপ বন্ধ করে দোকানের ভিতর আমার বড় মেয়েকে তার নানা একাধিক বার ধর্ষণ করার চেষ্টা করেছে। ছোট মেয়ে জিজ্ঞাসা করলে ছোট মেয়েও একই কথা বলে তার সাথে একই কাজ করেছে। পরবর্তীতে আবার গত ১২/১০/২০২৫ তারিখ আমার বড় মেয়েকে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্সে নিয়ে চিকিৎসা করাই এবং তার কথা শুনে ২১ শে অক্টোবর মহেশপুর থানায় এসে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধনী) ১০৩) ৯ (৪) (২) একটি মামলা করা হয়েছে। মামলা নাম্বার ৫৯(১০)২০২৫। এবিষয়ে মহেশপুর থানার ওসি নজরুল ইসলামের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি বলে মামলা হয়েছে বুধবার ভোরে আসামীকে আটক করা হয়েছে বিকালে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।
