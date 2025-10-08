মহেশপুরে নেপা সলেমানপুর বাওড়ের প্রকাশ্যে দিবালোকে ২ পাহারাদারকে কুপিয়ে জখম করেছে দুর্বৃত্তরা

মহেশপুর প্রতিনিধিঃঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার নেপা ইউনিয়নের সলেমানপুর বাওড়ের প্রকাশ্যে দিবালোকে ২ পাহারাদারকে কুপিয়ে জখম করেছে দুর্বৃত্তরা।
মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার সলেমানপুর বাওড়ে পাহারা দেওয়ার সময় জোরপূর্ব মাছ ধরাকে নির্ষেধ করলে সংঘবদ্ধ চক্র ২ জন পাহারাদারকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করার অভিযোগ উঠেছে। খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন তাদেরকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেছে। আহতরা হলেন বাঘাডাঙ্গা গ্রামের রুহুল আমিনেরের ছেলে মিয়ারাজ,একই গ্রামের মৃত-আব্দুল মান্নানের ছেলে জুয়েল। হাসপাতালে আহতদের সাথে কথা বললে তারা বলেন,আমরা সলেমাপুর বাওড়ের পাহারাদার দুপুরে জোরপূর্ব কিছু লোকজন মাছ ধরার সময় আমরা নির্ষেধ করলে কাঞ্চনপুর গ্রামের মৃত-খেজমুত আলী ছেলে শফিকুল,সিরাজুল ইসলাম,হাকিমউদ্দিনের ছেলে ইজাজুল,আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে ইকরামুল,আব্দুল জলিলের ছেলে জাহিদুল সহ আরো ১০/১২ জন আমাদের উপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে। এতে ২ জন গুরুত্বর আহত হয়। বাওড়ের ইজাদার প্রলাদ হালদার জানায় তার লোকজনের উপর হামলা করা হয়েছে । এবিষয়ে মহেশপুর থানায় মামলার প্রস্ততি চলছে। মহেশপুর থানার ওসি নজরুল ইসলাম জানিয়েছেন এবিষয়ে কেউ এখনো অভিযোগ দেয়নি। তবে আহতদের খোজখবর নিতে হাসপাতালে লোক পাঠানো হচ্ছে।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.