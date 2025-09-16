মহেশপুরে রাইটস যশোরের উদ্যোগে পিয়ার লিডার ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

মেহেশপুর প্রতিনিধিঃঝিনাইদহের মহেশপুরে রাইটস যশোরের উদ্যোগে আরডিসি হলরুমে পিয়ার লিডার ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত আরডিসি হলরুমে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সকালে পিয়ার লিডার ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভার শুভ সূচনা করেন রাইটস যশোরের প্রোগ্রাম ম্যানেজার এস.এম আজহারুল ইসলাম। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন,রাইটস যশোরের প্রোগ্রাম অফিসার তপন কুমার বিশ^াস। আরো উপস্থিত ছিলেন,রাইটস যশোরের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মীর আবিদ আলী,মনিটিং অফিসার মোস্তাক আহম্মেদ। সভায় মানবপাচার প্রতিরোধ,নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরণ,বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং ঝুকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী চিহ্নিতকরণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় মহেশপুর উপজেলার শ্যামকুড়, নেপা,কাজিরবেড় এবং যাদবপুর ইউনিয়ন থেকে মোট ২৪ জন সেচ্ছাসেবী অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রাইটস যশোরের প্রোগ্রাম অফিসার সুদীপ মন্ডল।
