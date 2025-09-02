মহেশপুর সেনাবাহিনী অভিযান চালিয়ে ইয়াবা সহ দুই জনকে আটক করেছে

মহেশপুর প্রতিনিধি:ঝিনাইদহের মহেশপুরে সেনাবাহিনী অভিযান চালিয়ে মঙ্গলবার রাতে যুগীহুদা গ্রাম থেকে ইয়াবা ট্যাবলেট সহ ২ জন আসামীকে গ্রেফতার করেছে।
সেনা ক্যাম্প সুত্রে জানা গেছে, মহেশপুর উপজেলাধীন যোগিহুদা গ্রামে ক্যাপ্টেন রাতুল ত্রিপুরা এর নেতৃত্বে মঙ্গলবার রাত ১টার সময় উক্ত এলাকায় সেনাবাহিনী কর্তৃক একটি মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ৩৬৪ টি পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট ও সেবনের সরঞ্জাম সহ ০২ জন আসামীকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। আটককৃতরা হলেন, যুগিহুদা গ্রামের মৃত সিরাজ মিয়ার ছেলে মোঃ কাজল মিয়া (৪২),একই গ্রামের মৃত আব্দুল হামিদের ছেলে মোঃ তোতা মিয়া( তুতু)( ৪৫)। রাতেই ২ আসমীকে মহেশপুর থানায় পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। পুলিশ বিয়টি নিশ্চিত করেছে।
