মাদক ব্যাবসায়ীদের কোন প্রকার ছাড় দেয়া হবে না মুজিবনগরে মত বিনিমিয় সভায় জেলা প্রশাসক ড.সৈয়দ এনামুল কবির

মুজিবনগর প্রতিনিধিঃ আমি মুজিবনগরের মত একটি জায়গায় আসতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।আমি মেহেরপুরের মুজিবনগরের জন্য প্রথমেই একটি উদ্যেগ নিতে চাই।

মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স রাখতে চাই। এই উপজেলায় কারা মাদক ব্যাবসায়ীর সাথে জরিত তাদের আমরা চিহ্নিত করবো৷ এবং তাদের বিরুদ্ধে কোঠর ব্যাবস্থা গ্রহন করা হবে।
মাদক ব্যাবসায়ীদের কোন প্রকার ছাড় দেয়া হবে না।
রবিবার দুপুরে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনধি,শিক্ষক, সাংবাদিক,মুক্তিযোদ্ধা ও সুধীজনদের সাথে মত বিনিময় কালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ সকল কথা বলেন নবাগত মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড.সৈয়দ এনামুল কবির।

তিনি বলেন,আপনারা মুজিবনগরের বিভিন্ন সমস্যা উত্তোরনের বিষয়ে যে সকল মতামত দিয়েছেন সেগুলো সমাধানসহ উন্নয়নের জন্য যাবতীয় কাজ করতে আমি উদ্যেগ গ্রহন করবো।
সর্বপুরি আমি শান্তি পূর্ন একটা নির্বাচন উপহার দিতে চাই। ইয়াং জেনারেশন যাতে করে নির্ভিগ্নে ভোট দিতে পারে আমি সেরকম পরিবেশ তৈরি করবো।
আর এ জন্য আপনাদের সকলকে যার যার জায়গা থেকে আমাদের সহযোগীতা করতে হবে।কারন সবার সম্মেলিত প্রচেষ্টায় সকল কার্যক্রম সফল করা সম্ভব।

এর আগে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল এর সভাপতিত্বে মুজিবনগরের বিভিন্ন সমস্যা, সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন
মুজিবনগর উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মোমিন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জেলা জামায়াতের পেশাজীবি বিভাগের সেক্রেটারি আল আমিন ইসলাম বকুল,মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ,মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতে ইসলামের সাধারন সম্পাদক খাইরুল বাসার,জাতীয় নাগরিক পার্টির জেলা যুগ্ম আহব্বায়ক আরিফ হোসেন,বৈষম্যবিরধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা মূখ্য সংগঠক সাওন আলী,
মুজিবনগর উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ও মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক রকিব উদ্দীন,মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্স,বীর মুক্তিযোদ্ধা আহসান আলী খান, মুজিবনগর উপজেলা ইমাম সমিতির সভাপতি তৌহিদুল ইসলাম,গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জহিরুল ইসলাম, দারিয়াপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আওলিয়া । অনুষ্ঠানের শুরতেই একাডেমির সুপারভাইজার হাসনাইন করিম এর সন্চালনায় মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করেন মুজিবনগর উপজেলা সহকারী পোগ্রামার মাসুদ রানা।
অনুষ্ঠান শেষে অসহায় ব্যাক্তি ও আশ্রয়ন বাসীদের মাঝে টিন ও সেলাই মেশিন বিতরনের উদ্বোধন করেন।

