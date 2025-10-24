মিরপুরের ছাতিয়ানে বিএনপি’র কর্মী সভায়-অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম।

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি:বিএনপির নেতাকর্মীরা ঐক্যবদ্ধ থাকলে কোনো ষড়যন্ত্রই বিএনপির বিজয় ঠেকাতে পারবে না।
অধ্যাপক আব্দুস সালাম মিরপুর কুষ্টিয়া।
কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনের তিনবারের সাবেক সংসদ সদস্য, জেলা বিএনপি’র সাবেক সফল সভাপতি, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাবেক সভাপতি ও বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ¦ অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম বলেছেন, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি ক্ষমতায় গেলে ৩১দফার ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। সুষ্ঠু নির্বাচন হলে এবং বিএনপির নেতাকর্মীরা ঐক্যবদ্ধ থাকলে কোনো ষড়যন্ত্রই বিএনপির বিজয় ঠেকাতে পারবে না। বিএনপি এককভাবেই রাষ্ট্র ক্ষমতায় যেতে সক্ষম হবে। বৃহস্পতিবার বিকেলে মিরপুর উপজেলার ছাতিয়ান ইউনিয়নে আয়োজিত কর্মী সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি আরো বলেন, আগামী জাতীয় নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী দলের নিরঙ্কুশ বিজয় নিশ্চিত করতে হলে দলের নেতাকর্মীদের নিয়মিত উঠান বৈঠক ও কর্মী সভার পাশাপাশি প্রতিটি এলাকা ও ঘরে ঘরে গিয়ে নির্বাচনের প্রচারণা চালাতে হবে। মানুষকে ধানের শীষে ভোট দেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। প্রতিটি ভোটারের কাছে গিয়ে দেশনায়ক তারেক রহমানের ঘোষিত ৩১ দফা তুলে ধরতে হবে। আগামী দিনে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তিনবারের সফল সাবেক প্রধানমন্ত্রী বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ক্ষুধা-দারিদ্রমুক্ত একটি সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলা হবে।
তিনি আরো বলেন, গত ১৬ বছরে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার নষ্ট করে ফ্যাসিষ্ট হাসিনা দেশটাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। তারেক রহমানের নেতৃত্বে আবার এই দেশটাকে নতুন করে গড়ে তোলা হবে।

