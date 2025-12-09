মিরপুরে অধ্যাপক শহীদুল ইসলামের নির্দেশে বেগম খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি:কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা আসনের তিনবারের নির্বাচিত সাবেক সংসদ সদস্য, জেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি, বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য ও সংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব অধ্যাপক শহিদুল ইসলামের নির্দেশনায় কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার মিরপুর পৌর বিএনপি ও অঙ্গসহযোগী সংগঠন কর্তৃক আয়োজিত যোগীপোল নূরানী হাফেজিয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে বিএনপি চেয়ারপারসন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও সুস্থতা কামনায় বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। পৌর বিএনপি’র সভাপতি আব্দুর রশিদের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি হাজী আশরাফুজ্জামান শাহীন, সাংগঠনিক সম্পাদক এনামুল হক বাবু, সাবেক প্রচার সম্পাদক বিল্লাল হোসেন, উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি আজাদুর রহমান (আজাদ) বিশ্বাস, উপজেলা যুবদলের আহবায়ক সুলতান আলী, বহলবাড়ীয়া ইউনিয়ন বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম হারছেন, জেলা যুবদলের সাবেক সহ-সভাপতি এমদাদুল হক এমদাদ ও উপজেলা মহিলাদলের আহবায়ক সাজেদা রশিদ। এসময় অন্যান্য’র মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপি’র সাবেক দপ্তর সম্পাদক মারফত আফ্রিদী, পৌর বিএনপি’র সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক হাফিজুর রহমান বাবু, বারুইপাড়া ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি খন্দকার লুৎফর রহমান, সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম মুকুল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাসুদুল হক খান মাসুদ, তালবাড়ীয়া ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি খলিলুর রহমান জোয়ার্দ্দার, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম কবিরাজ, ফুলবাড়ীয়া ইউনিয়ন বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আনিছুর রহমান আনিচ, সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবিব, সাংগঠনিক সম্পাদক আমজাদ হোসেন, বিএনপি নেতা তৈয়ব আলী, উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক মনোয়ার হোসেন, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জাহিদ হাসান, পৌর যুবদলের আহবায়ক সংগ্রাম খান জিল্লু, যুগ্ম আহবায়ক নাসিরুজ্জামান রানা, উপজেলা মহিলা নেত্রী শারমিন সুলতানা সীমা, বিএনপি নেতা শাহাদৎ হোসেন, উপজেলা ছাত্রনেতা ফরিদুল ইসলাম ফরিদ প্রমুখ। দোয়া পরিচালনা করেন, অত্র মাদরাসার শিক্ষক শাহীন আলী।

