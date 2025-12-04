মুজিবনগরে জিনিয়াস প্রি-ক্যাডেট একাডেমীতে “আল-কুরআনের সবক প্রদান” ও ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে জিনিয়াস প্রি-ক্যাডেট একাডেমীতে “আল-কুরআনের সবক প্রদান” ও ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত
মুজিবনগর প্রতিনিধি:মুজিবনগরে জিনিয়াস প্রি-ক্যাডেট একাডেমীর আয়াজনে “আল-কুরআনের সবক প্রদান” ও ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে জিনিয়াস প্রি-ক্যাডেট একাডেমী চত্তরে জিনিয়াস প্রি-ক্যাডেট একাডেমীর প্রধান শিক্ষক ওমর ফারুকের পরিচালনায় ওই অনুষ্ঠানে জিনিয়াস প্রি ক্যাডেট একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান, মোঃ হারুন অর রশিদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রী কলেজ সাবেক অধ্যক্ষ মোঃ রেজাউল হক। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক বীর মুক্তিযোদ্ধা বাকের আলী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন মুজিবনগরের ফিল্ড অফিসার মোঃ আমানুল্লাহ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শিক্ষানুরাগী মোঃ এনামুল হক। বক্তব্য রাখেন জিনিয়াস প্রি ক্যাডেট একাডেমীর পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ হারুনার রশিদ সাদিদ, সহকারী প্রধান শিক্ষক ছকিদা খাতুন ও সহকারী শিক্ষক মোছা: সেলিনা খাতুন প্রমুখ।
অনুষ্ঠান শেষে অত্র জিনিয়াস প্রি-ক্যাডেট একাডেমীর বিভিন্ন শ্রেনীতে ৩৫ জন ছাত্র/ছাত্রীকে আল কুরআনের সবক দেওয়া হয় ও ১টি করে পবিত্র আল কুরআন হাদিয়া হিসেবে প্রদান করা হয় শেষে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে
