মুজিবনগরে বিশ্ব হাতধোয়া দিবস/২০২৫ পালিত

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

মুজিবনগর প্রতিনিধিঃ “হাত ধোয়ার নায়ক হন” এ শ্লোগানে আলোচনা সভা ও বর্ণাঢ়্য র‌্যালির মাধ্যমে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর মুজিবনগরের আয়াজনে বিশ্ব হাতধোয়া দিবস/২০২৫ পালিত হয়েছে।

এ উপলক্ষে গতকাল বুধবার সকালে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের সামনে থেকে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডলের নেতৃত্বে একটি র‌্যালি বের হয়। র‌্যালিটি উপজেলার প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

পরে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে মুজিবনগর সহকারী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল মাহাফুজুর রহমান এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন শিক্ষা অফিসার মো: হাফিজুর রহমান, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দীন আল আজাদ, মুজিবনগর প্রেস কাবে সভাপতি আলহাজ মুন্সী ওমর ফারুক প্রমুখ।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
এলাকার খবর

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ছাত্রশিবিরের উদ্যোগে নবীন বরণ ও ক্যারিয়ার গাইডলাইন অনুষ্ঠান…

এলাকার খবর

ওয়েভ ফাউন্ডেশনের নিরাপদ মাংস ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার উন্নয়নে ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক…

এলাকার খবর

চুয়াডাঙ্গায় বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

এলাকার খবর

দামুড়হুদার নতিপোতা ইউনিয়নে বিএনপির সদস্য ফরম বিতরণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More