মুজিবনগর প্রতিনিধি, মুজিবনগরে ৩৬ জুলাই স্মৃতি ফুটবল টূর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে।
বৃহস্প্রতিবার বিকালে জুলাই যুব উন্নয়ন ক্লাব আয়োজিত মুজিবনগর কমপ্লেক্স মাঠে এ খেলার উদ্বোধন করেন মুজিবনগর উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি আবু শ্যামা ও মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান।
উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিব উদ্দীন এর সভাপতিত্বে মাঠের মাঝখানে কবুতর উড়িয়ে এ খেলার উদ্বোধন ঘোষনা করা হয়।
উক্ত উদ্বোধনী খেলায় অংশগ্রহন করেন বলিয়ারপুর স্পোটিং ক্লাব ও নাজিরাকোনা নবিন ক্লাব।
খেলাটি নকআউট পদ্ধতীতে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত টূর্নামেন্টে মোট ১৬ টি দল অংশ নিয়েছে।
বাফুফের রেফারীগন খেলাটিকে পরিচালনা করছেন।
টূর্নামেন্টে বিজয়ীদের জন্য পুরষ্কার হিসাবে থাকছে। ১ম পুরষ্কার ১ টি ৩ মন ওজনের ষাড় গরু।২য় পুরষ্কার হিসাবে থাকছে একটি ২.৫ মন ওজনের ষাড় গরু ও ৩য় পুরষ্কার হিসাবে থাকছে একটি খাসি ছাগল।
উদ্বোধনী ম্যাচে খুব হাড্ডাহাড্ডি খেলার মধ্যে দিয়ে খেলাটি শেষ হয়।১-০ গোলে নাজিরাকোনা নবীন ক্লাবকে পরাজিত করে বলিয়ারপুর স্পোটিং ক্লাব বিজয় লাভ করে।
