মুজিবনগর উপজেলার নতুন নির্বাহী কর্মকর্তা’র যোগদান, সাংবাদিকদের সাথে সৌজন্য স্বাক্ষত

মুজিবনগর প্রতিনিধি:মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার নতুন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) হিসেবে যোগদান করেছেন সাইফুল হুদা। গত সোমবার সকালে তিনি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে যোগদানপত্র গ্রহণ করেন। তিনি ৩৭ তম বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা। ময়মনসিংহ জেলার বাসিন্দা তিনি। তার শিক্ষা জীবনে তিনি ২০০৫ সালে ময়মনসিংহ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি এবং ২০০৭ সালে ময়মনসিংহ কলেজ থেকে এইচএসসি সম্পন্ন করেন। ২০১৬ সালে আনন্দমোহন কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্স এবং ২০১৭ সালে একই কলেজ থেকে মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন। ৩৭ তম বিসিএসের মাধ্যমে সাহারুল হুদা সহকারী কমিশনার হিসেবে রাজবাড়ী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে চাকুরী জীবন শুরু করেন। পরে তিনি দিনাজপুরে সরকারি কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং ময়মনসিংহ বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে সিনিয়র সহকারী কমিশনার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সম্প্রতি তিনি মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেছেন। এক সন্তানের জনক সাইফুল হুদা সকলের সহযোগিতা নিয়ে মুজিবনগর উপজেলায় উন্নয়নমূলক কাজ ও জনসেবা প্রদান করার প্রত্যাশা প্রকাশ করেছেন।
মুজিবনগর প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে সৌজন্য স্বাক্ষত করেছে নতুন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সাইফুল হুদা । আজ মঙ্লবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অফিস রুমে মুজিবনগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ওমর ফারুকের নেতৃত্বিতে মুজিবনগর প্রেসক্লাবে সাংবাদিকবৃন্দ ওই সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সকলের সহযোগিতা নিয়ে কাজ করার আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

