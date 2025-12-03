মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়নের পরানপুর গ্রামে জামায়াতে ইসলামীর গণসংযোগ

মুজিবনগর প্রতিনিধি:মুজিবনগর উপজেলা মহাজনপুর ইউনিয়ন পরানপুর গ্রামে গণসংযোগ করেন মেহেরপুর ১ আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজউদ্দিন খান।
মঙ্গলবার ( ২ ডিসেম্বর ২০২৫) বিকেল সাড়ে ৪ টার সময় মুজিবনগর উপজেলা মহাজনপুর ইউনিয়ন পরানপুর গ্রামে জামায়াতে ইসলামী গণসংযোগ আয়োজন করা হয়েছে।
গণসংযোগে অনুষ্ঠানে মহাজনপুর ইউনিয়ন আমির আব্দুল হামিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতে ইসলামী আমির মাওলানা তাজউদ্দিন খান, গনসংযোগ শেষে তিনি বক্তব্যে বলেন মানুষের কল্যাণে, ন্যায় ও নীতির ভিত্তিতে একটি সুন্দর সমাজ গঠনের জন্য জামায়াতে ইসলামী কাজ করে যাচ্ছে। জনগণের দোয়া ও সহযোগিতা পেলে আমরা উন্নত, সুশাসনভিত্তিক সমাজ গড়তে সক্ষম হবো। গনসংযোগে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতে ইসলামী বায়তুল মাল সেক্রেটারি জারজিস হোসাইন, জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, মেহেরপুর সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা আমির মাও.খানজাহান আলী সেক্রেটারি খাইরুল বাশার,মুজিবনগর উপজেলা নায়েবে আমির মাওলানা ফিরাতুল ইসলাম নাঈম,মুজিবনগর উপজেলা পেশাজীবি বিভাগের সেক্রেটারি মোশাররফ হোসেন,উপজেলা বাইতুলমাল সেক্রেটারি আমির হোসেন,উপজেলা শ্রমিক কল্যান সভাপতি ফজলুল হক গাজীসহ জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.