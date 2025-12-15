মুজিবনগর শহীদ বুদ্ধিজীবী হত্যা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মুজিবনগর প্রতিতনিধি” মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ হল রুমে আজ রবিবার সকাল ১০টায় শহীদ বুদ্ধিজীবী হত্যা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলোচনা সভায় মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সামসুল হুদা‘র সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর থানা ইনচার্জ (ওসি) জাহিদুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য প: প: কর্মকর্তা ডা. আসাদুজ্জামান,উপজেলা কৃষি আব্দুল মোমিন, প্রানীসম্পদ অফিসার হারিছুল আবিদ প্রমুখ।ওই সময় মুক্তিযোদা, শিক্ষক, সাংবাদিক ও বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
