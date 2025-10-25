মেহেরপুরেরের দুই সীমান্তে ৬০ জনকে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ

মেহেরপুর প্রতিনিধি:মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী ও কাজিপুর সীমান্ত দিয়ে ৬০ জন বাংলাদেশীকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ। আজ শনিবার দুপুরে তাদেরকে গ্রহণ করে গাংনী থানায় সোপর্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-বিজিবি।
বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, আজ দুপুরে বিএসএফ এর ডাকে পতাকা বৈঠকে যোগ দেয় বিজিবি সদস্যরা। কাথুলী ও কাজিপুর সীমান্তে পৃথক দুটি পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা বৈঠকে আলোচনার পর ৬০ জন বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে বিএসএফ।
ফেরত আসা ব্যক্তিদের বাড়ি কুড়িগ্রাম ও ঠাকুরগাঁও জেলায়। তারা বিভিন্ন সময় দালালের মাধ্যমে অবৈধভাবে ভারতে গিয়েছিল কাজের উদ্দেশ্যে। সেখানে পুলিশ তাদেরকে আটক করে বাংলাদেশ ফেরত পাঠানোর লক্ষ্যে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী-বিএসএসএফ এর কাছে প্রেরণ করে।
ভারত থেকে আসা ৬০ জনের নাম ঠিকানা যাচাই করে তাদেরকে নিজ নিজ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে বলে জানিয়েছেন গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানি ইসারাইল।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.