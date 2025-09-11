মেহেরপুরের আমঝুপিতে বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবসে র‌্যালি ও আলোচনা অনুষ্ঠিত

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

আমঝুপি প্রতিনিধি: মেহেরপুরের আমঝুপিতে বুধবার সকালে মেহেরপুরের স্থানীয় সংগঠন মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর হলরুমে মউক এবং ঢাকাস্থ Human Rights Development Center (HRDC) নামক সংস্থার যৌথ আয়োজনে বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস শীর্ষক এক র‌্যালি ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

মউক কার্যালয় থেকে র‌্যালিটি শুরু হয়ে আমঝুপি সড়ক প্রদক্ষিণ করে। র‌্যালিতে সংস্থার কর্মীবৃন্দসহ যুব ফোরামের সদস্য, মহিলা দলের সদস্য এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের মুখরিত ধ্বনিতে “জীবন সুন্দর, জীবনকে ভালোবাসুন”, “হতাশা নয়, আশার আলো খুঁজুন”, এবং “আত্মহত্যা কোনো সমাধান নয়”-এর মতো স্লোগান সম্বলিত ব্যানার ছিল।
র‌্যালি শেষে সংস্থার হলরুমে রুমে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মানবাধিকার কর্মী সাদ আহম্মদের সঞ্চলনায় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মউক নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম । তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, “আত্মহত্যা একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি। এটি প্রতিরোধে আমাদের সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। যারা মানসিক চাপে আছেন, তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।”
প্রায় ৬০ জন অংশগ্রহনকারীর উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠানে আত্মহত্যা প্রতিরোধে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের ভূমিকা নিয়েও আলোচনা করা হয়। সভায় উপস্থিত সকলে এই বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে এবং ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেন।

