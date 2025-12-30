মেহেরপুরের গহরপুর গ্রামে অগ্নিকাণ্ড, অল্পের জন্য রক্ষা পেল শিশু মিমিয়া

বারাদি প্রতিনিধি:মেহেরপুর সদরের গহরপুর গ্রামে অগ্নিকাণ্ডে অল্পের জন্য রক্ষা পেল মিমিয়া (৮) নামের এক শিশু। আজ মঙ্গলবার বেলা ১২ টার দিকে গহরপুর গ্রামের মানিক মিয়ার বাড়ীতে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। মিমিয়া গহরপুর গ্রামের পুর্বপাড়ার মানিক মিয়ার ছোট মেয়ে। ঘটনাস্থল থেকে জানা যায়, শিশু মিমিয়া বাড়ির উঠানে গুদাম ঘরের সামনে বসে আগুন পোহাচ্ছিল। এসময় তার গায়ে আগুন লাগলে সে দৌড়ে গুদাম ঘরে ঢুকে পড়ে। সেখান থেকে আগুন পাটের ফেঁসোতে ধরে যায়। পরে আগুন গুদামে থাকা পাটকাঠিতে ছড়িয়ে পড়ে ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। এসময় পরিবারের লোকজনের আত্নচিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে মিমিয়াকে উদ্ধার করে। আগুন নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলে খবর দেয়া হয় দমকল বাহিনীকে। পরবর্তীতে গ্রামবাসীর সহযোগিতায় সকলে আগুন নিভাতে সক্ষম হয়। মানিক মিয়া বলেন, বড় ধরনের ক্ষতির হাত থেকে আল্লাহ পাক হেফাজত করেছে। গুদামের একপাশে পাটকাঠি ও অন্য পাশে কিছু বিচুলি ছিল শুধু পাটকাঠি গুলো পুড়ে গেছে। মেয়ের কোন ক্ষতি হয়নি।

