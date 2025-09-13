মেহেরপুরের তরুণদের উদ্দেশ্যে “প্রতিদিন একটি ভাল কাজ” — আহমেদ শরীফের

মেহেরপুর অফিস:তারুণ্যের ভাবনায় মেহেরপুর, শ্লোগানে আজ শুক্রবার দিনব্যাপী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কাম ফর হিউম্যানিটি ( সিএফ এম ) এর ৭ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে। আজ শুক্রবার দিনব্যাপী আয়োজনে জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সমন্বয়ক মামুন অর রশিদ বিজনের সভাপতিত্বে এবং অনিক হাসান ও তানজিমা তাসমীম হক মোহনার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সাবেক সভাপতি কিংবদন্তি অভিনেতা আহমেদ শরীফ, বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সরকারী কলেজের ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সহকারী অধ্যাপক হাসানুজ্জামান ডাবলু, মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল এন্ড বিএম কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সহকারী অধ্যাপক রফিকুল আলম বকুল, সদর উপজেলা সমাজসেবা অফিসার ( রেজিঃ) কাজি আবুল মনসুর, সংগঠনের উপদেষ্টা শফিউর রহমান টমা।
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাবেক উপদেষ্টা সৌরভ হোসেন,প্রত্যয় যুব সংঘের সভাপতি এস এম সুজন। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সুচনা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সিনিয়র উপদেষ্টা কায়েস মাহমুদ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।
অনুষ্ঠানে সেরা সংগঠন সম্মাননা প্রদান করা হয় জন্মভুমি মেহেরপুর,ইউনাইটেড মেডিকেল সাপোর্ট ফাউন্ডেশন ও বামুন্দী মানব উন্নয়ন ফাউন্ডেশন। রক্তযোদ্ধা সম্মাননা প্রদান করা হয় অনৃতরস পারভীন,মিয়াজান আলর ও কল্লোল পাত্রকে। বৃক্ষবন্ধু সৃম্মাননা প্রদান করা হয় কবি নজরুল শিক্ষা মন্জিল, হান্নানগন্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও প্রজন্ম সংগঠন কে। এ ছাড় সেচ্ছাসেবী সম্মাননা প্রদান করা হয় রাইহান রাফি, বৃষ্টি মুন্সি, সাব্বির আহমেদ, নসহিদ, হাসানুজ্জামান সাইদ হোসেন বিশ্বাস ও কায়েস মাহমুদ।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে আহমেদ শরীফ বলেন, মেহেরপুর আমার স্মৃতি বিজড়িত জেলা। আমি মেহেরপুরে অনেক সময় কাটিয়েছি। তিনি মেহেরপুরের সাবিত্রী ও রসকদম্ব মিস্টির কথা উল্লেখ করেন। তিনি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কাম ফর হিউম্যানিটির বিভিন্ন কাজের প্রশংসা করেন। তিনি স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা ভাল কাজ করে যাও অবশ্যই এর প্রতিদান একদিন পাবে।
প্রতিদিন কুটি করে ভাল কাজ করার আহবান জানান তিনি। বর্তমানে আহমেদ শরীফ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে বসবাস করেন। পৈতৃক ভিটা কুষ্টিয়াতে তিনি কয়েকদিন আগে এসেছেন। সুস্থ সমাজ বিনির্মানে সকলকে কাজ করার আহবান জানান। সমাজের বিত্তবান ও সচেতন নাগরিকদের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে সহযোগিতার আহবান জানান তিনি।
