মেহেরপুরের পাটকেলপোতার মাঠে ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

বারাদী প্রতিনিধিঃমেহেরপুর সদর উপজেলার পাটকেল গ্রামের মাঠে সালাম (৪৫) নামের এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মরহুম সালাম সদর উপজেলার বর্শিবাড়ীয়া গ্রামের মরহুম আবুল কালাম বিশ্বাসের বড় ছেলে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮ টার দিকে পাটকেলপোতা গ্রামের খয়রামারি খাল সংলগ্ন মরহুম রমজান আলীর ছেলে হকা’র জমিতে কাঁঠাল গাছের সাথে ওড়না দিয়ে এ আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকাল বেলায় মাঠে কাজ করতে যাওয়ার পথে কাঁঠাল গাছের সাথে ঝুলন্ত মরদেহ দেখে বারাদী পুলিশ ক্যাম্পে ইনচার্জ এসআই রেজাউল করিম সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে। গ্রামবাসীরা জানান, সালাম ৩/৪ মাস ধরে মানসিক রোগে ভুগছিল। এ বিষয়ে এস আই রেজাউল করিম বলেন, ঘটনাস্থল থেকে একটি ঝুলন্ত মরা দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আত্মহত্যার সকল আলামত মরদেহে পাওয়া গেছে।

