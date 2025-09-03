মেহেরপুরের মুজিবনগর থানায় সার্ভিস ডেলিভারী সেন্টারের উদ্বোধন

মুজিবনগর প্রতিনিধি: মেহেরপুরের মুজিবনগরে এখন থেকে কোন ধরনের জিডি বা অভিযোগ করার জন্য সাধারন জনগনকে কোন কম্পিউটারের দোকানে যেতে হবে না।
এখন থেকেই এ সকল ধরনের সার্ভিস দেবে থানা। তাই
পুলিশ থানাগুলোকে আরো জনমুখী করার লক্ষে ও সেবার মান বৃদ্ধিসহ সাধারন জনগনের কষ্ট কমাতে চালু করা হলো সার্ভিস ডেলিভারী সেন্টার।
সকল সাধারন জনগন এখন থেকে সরাসরি থানায় এসে সকল ধরনের অনলাইন জিডি সকল ধরনের অভিযোগ করতে পারবে। আর এ সকল সেবা নিতে এসে দেতে হবে না কোন প্রকার টাকা।একদম ফ্রি ভাবেই সকল সেবা নিতে পারবে এখান থেকে।
মঙ্গলবার সন্ধায় মুজিবনগর থানায় সার্ভিস ডেলিভারী সেন্টারের উদ্বোধনকালে এ সকল কথা বলেন পুলিশ সুপার মাকসুদা খানম।
এ সময় জনগনের মাঝে নতুন সেবা সাধারন জনগনের মাঝে পৌছিয়ে দেবার জন্য সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় করেন তিনি।
এ সময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রশাসন ও অর্থ জামিনুর রহমান খান, পুলিশ সুপার সার্কেল আব্দুল করিম, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্স, সাধারন সম্পাদক হাসান মুস্তাফিজুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।
