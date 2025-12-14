মেহেরপুরের মুজিবনগর ৩৬জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট ট্রাইবেকারে হরিরামপুর সীমান্ত একাদশ জয়ী

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

মুজিবনগর প্রতিনিধি: মুজিবনগর জুলাই যুব উন্নয়ন ক্লাব এর আয়োজন ৩৬জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট ফাইনাল ম্যাচ ২০২৫ ও জুলাই যোদ্ধাদের জন্য দোয়া মাহফিল আজ শনিবার বিকেলে মুজিবনগর কমপ্লেক্স খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে। খেলায় হরিরামপুর সীমান্ত একাদশ ট্রাইবেকারে ৬-৫ গোলে বাশবাড়ীয় নুমান টেলিকম একাদশকে পারাজিত করে।

খেলায় প্রধান অতিথি ছিলেন এনসিপি কতৃক মনোনিত মেহেরপুর ১আসনের এম পি প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার সোহেল রানা।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন এন.সি.রি‘র কতৃক মনোনীত মেহেরপুর ২ আসনের অ্যাডভোকেট সোহেল রানা, মুজিবনগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্সসহ এনসিপি বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃবৃন্দ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। খেলা পরিচালনা করেন খেলার সভাপতি আরিফ খাঁন ও সেক্রেটারি মো তরিকুল ইসলাম।
খেলায় সেরা গোলকিপার সুমন, সেরা গোলদাতা শামীম, ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ সুমন, ম্যান অফ দ্যা সিরিজ কানন, রেফারির দায়িত্ব পালন করেন সাইফুর রহমান সেন্টু, তাকে সহযোগিতা করেন সোহেল রানা, আব্দুল সবুর।
উক্ত খেলায় এ

