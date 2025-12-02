মেহেরপুরের রাজনগরে সামাজিক ময়না তদন্ত ও মৃত শিশুর স্মরণে বৃক্ষরোপন

আমঝুপি প্রতিনিধি: মেহেরপুর জেলায় সম্প্রতি পানিতে ডুবে ৫ শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যুতে সামাজিক ময়না তদন্ত ও মৃত শিশুর স্মরণে বৃক্ষরোপন করা হয়। গতকাল সোমবার সকাল ১০ঘটিকার দিকে রাজনগর ও কশবা গ্রামে মৃত শিশুদের বাড়িতে গনসাক্ষরতা অভিযান এর সহায়তায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ’’
সম্প্রতি মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজনগর গ্রামের মিম,আফিয়া, ফাতেমা,আলেয়া ও কশবা গ্রামের রাফিদ পানিতে ডুবে মারা যায়।
এ বিষয়ে উক্ত গ্রামের অভিভাবকদের সচেতনতা সৃষ্টি সহ পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানাতে এ ধরনের সামাজিক ময়না তদন্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ সময় মউক এর নির্বাহী প্রধান সচেতনতা মূলক বক্তব্য রাখেন। এছাড়া মানবাধিকার কর্মী ও সাংবাদিক সাদ আহাম্মদ, মউক এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোছাঃ কাজল রেখা উপস্থিত ছিলেন। ‘‘পরবর্তীতে মৃত শিশুদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয় এবং তাদের স্মরণে মৃত শিশুদের বাড়িতে ফলজ বৃক্ষ রোপন করা হয়।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.