মেহেরপুরে অভিনব কৌশলে ফেনসিডিল পাচার, যুবক আটক

মেহেরপুর অফিস:গাংনীতে অভিনব কৌশলে ফেনসিডিল পাচারকালে লিপন হোসেন (৩৭) নামের এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। আজ সোমবার (২২সেপ্টেম্বর) সকাল ১০ টার সময় মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের ছাতিয়ান ব্রিক ফিল্ড বাজার এলাকা থেকে ৪৫ বোতল ফেনসিডিলসহ তাকে আটক করা হয়।
আটক লিপন হোসেন কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার তেকালা পশ্চিম পাড়ার ফরজ আলীর ছেলে।
গাংনী থানা পুলিশের এসআই শিমুল বিশ্বাস জানান, আমরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারি ছাতিয়ান ব্রিক ফিল্ড বাজার হয়ে এক মাদক কারবারি মাদক পাচার করছে। সেখানে অবস্থানকালে সন্দেহজনক হওয়ায় TVS metro মোটরসাইকেলের রেজিস্ট্রেশন নম্বর, কুষ্টিয়া হ-১৩-২৭৬০। তার গতিরোধ করে তল্লাশি করলে মটরসাইকেলের সিট কভারের নিচে থরে থরে সাজানো ৪৫ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়। সেই সাথে পাচারের কাজে ব্যাবহৃত মটরসাইকেলটি জব্দ করা হয়েছে।
