মেহেরপুরে আইডিইবির ৫৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভা

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

মেহেরপুর প্রতিনিধি:ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি)-এর ৫৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকালে মেহেরপুর সড়ক ও জনপদ (সওজ) অফিস প্রাঙ্গণে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইডিইবি মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি আনিসুজ্জামান বকুল।
সভায় সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আলীম, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক রশিদুল ইসলাম বোরহান, গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রহমান, আমিনুল ইসলামসহ অনেকে বক্তব্য রাখেন।

এর আগে সকালেই আইডিইবির ৫৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। জেলা শাখার সভাপতি আনিসুজ্জামান বকুল ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আলীমের নেতৃত্বে র‍্যালিটি পৌর কমিউনিটি সেন্টার হলের সামনে থেকে শুরু হয়ে বাদ্যের তালে তালে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে সড়ক ও জনপদ বিভাগের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

অনুষ্ঠানে আইডিইবি সদস্যরা ব্যানার ও ফেস্টুন হাতে অংশ নেন। র‍্যালি ও আলোচনা সভায় উৎসবমুখর পরিবেশে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করেন অংশগ্রহণকারীরা।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
এলাকার খবর

আইলহাঁসে ইউনিয়নে ধানের শীষের জয়ধ্বনি: গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছুটছেন শরীফুজ্জামান…

এলাকার খবর

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের চৌকস কর্মকর্তা মোহাম্মদ কামাল হোসেন হলেন চুয়াডাঙ্গার নতুন…

এলাকার খবর

আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়ায় গণসংযোগকালে মাও, জহুরুল ইসলাম দেশ ও মানবতার কল্যাণে হাতপাখা…

এলাকার খবর

আলমডাঙ্গার কেশবপুর গ্রামে বিল নিয়ে দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্বের অবসান

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More