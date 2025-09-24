মেহেরপুরে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গাছের চারা বিতরণ

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

মেহেরপুর অফিস:মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে বিভিন্ন প্রজাতির বনজ ও ফলজ গাছের চারা বিতরণ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত থেকে চারা বিতরণ করেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম। তিনি বলেন, “একটি গাছ সকলের প্রিয় বন্ধু। গাছ যেমন পরিবেশ রক্ষা করে, তেমনি দুর্দিনে বন্ধুর মতো পাশে দাঁড়ায়। তাই গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান।”

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা সালমা পারভীন, ইউপি সদস্য আক্কাস আলী প্রমুখ

