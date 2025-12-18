মেহেরপুরে ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ডেইরি খামারিদের মাঝে ঘাস ও খড় কাটার মেশিন বিতরণ

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

মেহেরপুর প্রতিনিধি:মেহেরপুরে ডেইরি খামারিদের উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি ও খামার ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ঘাস ও খড় কাটার মেশিন বিতরণ করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) ও ড্যানিডার অর্থায়নে এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় বাস্তবায়িত রুরাল মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি)-এর আওতায় “নিরাপদ মাংস, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার উন্নয়ন” শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের অংশ হিসেবে এ বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

আজ দুপুরে শহরের বড়বাজার এলাকায় ওয়েভ ফাউন্ডেশনের কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শাহ আলম, এরিয়া ম্যানেজার। তিনি বলেন, “খামার যান্ত্রিকীকরণের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, সময় ও শ্রম সাশ্রয় হবে। অল্প সময়ে বেশি কাজ করা সম্ভব হবে এবং খামার ব্যবস্থাপনা আরও উন্নত হবে। পাশাপাশি রোগবালাই কমে আসবে ও খামারগুলো আধুনিকায়নের পথে এগিয়ে যাবে।”

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মোঃ আশরাফুল হক, ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলিটেটর এবং সহিবা খাতুন, সহকারী ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলিটেটরসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। অনুষ্ঠানে উপকারভোগী খামারিদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে মেশিন তুলে দেওয়া হয়।

