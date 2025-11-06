মেহেরপুরে কৃষক ঐক্য ফাউন্ডেশনের পথসভা ও র‍্যালী

স্টাফ রিপোর্টার:মাটি বাঁচাও, পরিবেশ বাঁচাও এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ কৃষক ঐক্য ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মেহেরপুর সদর উপজেলা চত্বরে এক বর্ণাঢ্য পথসভা ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (৫ নভেম্বর) সকাল ১১টার দিকে শুরু হওয়া র‍্যালীটি উপজেলা চত্বর থেকে বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষক ঐক্য ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ হাসান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান। বিশেষ অতিথি ছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি সাইদুর রহমান শাহীন এবং সমাজ ও পরিবেশ উন্নয়ন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুজন।সভাপতির বক্তব্যে জাহিদ হাসান বলেন, “মাটিকে রক্ষা করতে হলে আমাদের প্লাস্টিক ও পলিথিনের ব্যবহার কমাতে হবে। পাশাপাশি রাসায়নিক সার ব্যবহার হ্রাস করে জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদ করতে হবে। অন্যথায় ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মাটির প্রাকৃতিক সুফল থেকে বঞ্চিত হবে এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের মুখে পড়বে।” তিনি আরও বলেন, “উপজেলা কৃষি অফিসারের তালগাছ রোপণ অভিযানের উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই। তিনি এক লক্ষ তালগাছ রোপণের যে পরিকল্পনা নিয়েছেন, সেটিকে আগামীতে দুই লক্ষে উন্নীত করার দাবি জানাই।” এর জবাবে কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান বলেন, “আপনাদের এই দাবি যথার্থ। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আপনাদের প্রত্যাশা পূরণে সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।

