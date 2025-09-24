মেহেরপুরে গ্রাম আদালত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর অফিস:মেহেরপুরে গ্রাম আদালত কার্যক্রমের বার্ষিক অগ্রগতি ও করণীয় বিষয়ে এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা প্রশাসনের আয়োজনে এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়িত গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় আজ মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টায় জেলা প্রশাসকের মিনি সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকারের উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) তরিকুল ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) পার্থ প্রতীম শীল।
সভায় জুলাই ২০২৪ থেকে জুন ২০২৫ মেয়াদে গ্রাম আদালতে মামলা গ্রহণ ও নিষ্পত্তির অগ্রগতি, মামলার নথিপত্র ব্যবস্থাপনা, আদালতের এখতিয়ার ও ক্ষমতা, প্রচার কার্যক্রম এবং পরিচালনায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ও করণীয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।
প্রকল্পের জেলা ম্যানেজার মো. আছাদুজ্জামান সভাটি সঞ্চালনা করেন। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন ইউএনডিপির প্রতিনিধি ও প্রোজেক্ট কো-অর্ডিনেশন অ্যানালিস্ট শংকর পাল, সদর উপজেলার ইউএনও মো. খায়রুল ইসলাম, মুজিবনগরের ইউএনও পলাশ মন্ডল, গাংনীর ইউএনও আনোয়ার হোসেন, সহকারী কমিশনার (স্থানীয় সরকার) মো. হাবিবুর রহমান।
এছাড়া প্রকল্প সংশ্লিষ্ট পিএফএ শাহাজুল ইসলাম, তিন উপজেলার সমন্বয়কারী আলমগীর কবির (সদর), বাবুল আক্তার (গাংনী) এবং শাকিলুজ্জামান (মুজিবনগর) সভায় উপস্থিত ছিলেন।
সভায় বক্তারা গ্রাম আদালতকে আরও কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং বিচারপ্রার্থী সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় ন্যায়বিচার পৌঁছে দিতে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।
