মেহেরপুরে গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দাবায় সেরা চার শিক্ষার্থী

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

মেহেরপুর অফিস:মেহেরপুর সদর উপজেলা জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষার ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে ৫২তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে উপজেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়া খেলোয়াড়রা হলো—

বালক বড় গ্রুপে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের আরদিন আদনান, বালিকা বড় গ্রুপে মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ও বিএম কলেজের আনিকা তাবাসসুম সাম্মি, বালক মধ্যম গ্রুপে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের তাসনিম হোসেন তামিম, এবং বালিকা মধ্যম গ্রুপে মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের তাহা।

উপজেলা পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন খেলোয়াড়রা আগামী ১১ অক্টোবর মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে জেলা পর্যায়ে খেলার অংশগ্রহণ করবে।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
এলাকার খবর

মেহেরপুরে শারদীয় দুর্গোৎসবের নিরাপত্তায় গ্রাম পুলিশদের দিকনির্দেশনা

এলাকার খবর

মেহেরপুর-১ আসনের জামায়াত এমপি প্রার্থী মাওলানা তাজউদ্দিন খানের পক্ষে গণসংযোগ

এলাকার খবর

মেহেরপুরে সকালবেলা রহস্য: বাড়ির সামনে মিলল দুইটি বোমা সদৃশ বস্তু

এলাকার খবর

আমদহ ইউনিয়নে ভিডব্লিউবি উপকারভোগী মহিলাদের মাঝে চাল বিতরণ

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More