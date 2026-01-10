মেহেরপুরে ট্রাক-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে যুবক নিহত

মুজিবনগর প্রতিনিধি:মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামে বালু বোঝাই ট্রাকের সাথে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে বাঁধন মন্ডল (২৪) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। শনিবার বিকেলে ভবরপাড়া মিশনের সামনে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত বাঁধন মন্ডল ভবেরপাড়া গ্রামের টোটন মন্ডলের একমাত্র ছেলে বলে জানা গেছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বাঁধন মোটরসাইকেল (মেহেরপুর-ল-১২-০৬৫১) নিয়ে কেদারগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হন। পথিমধ্যে বিপরীতমুখী বালু বোঝাই ট্রাক (আব্দুল করিম ট্রেডার্স- কুষ্টিয়া-ট-১১-২৬৪৭) এর সাথে তার সংঘর্ষ হয়। এতে তিনি রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন।
স্থানীয়রা দ্রুত উদ্ধার করে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
ঘটনার পর ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী ট্রাকটি আটক করেছে। এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
