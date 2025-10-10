মেহেরপুরে ধর্মীয় নেতাদের অংশগ্রহণে টাইফয়েড টিকাদান ওয়ার্কশপ

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

মেহেরপুর অফিস:মেহেরপুরে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন উপলক্ষে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক ড. মোঃ আবদুল ছালাম।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক এক জে এম সিরাজুম মুনিরের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন ডা. আবু সাঈদ। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডা. ইনজামামুল হক।

দিনব্যাপী এ ওয়ার্কশপে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন মসজিদের ইমামগণ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টির ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং টাইফয়েড প্রতিরোধে টিকাদানের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

