মেহেরপুরে বাঁশঝোপ থেকে নবজাতক উদ্ধার

মেহেরপুর অফিস:মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মটমুড়া এলাকায় রাস্তার পাশের একটি বাঁশঝোপ থেকে এক পরিচয়হীন নবজাতককে উদ্ধার করেছে পুলিশ ও আনসার সদস্যরা। সোমবার দুপুরে স্থানীয়দের দেওয়া খবরের ভিত্তিতে গাংনী থানা পুলিশ ও আনসার সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে নবজাতকটিকে উদ্ধার করেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বাঁশঝোপের পাশে কান্নার শব্দ শুনে স্থানীয়রা প্রথমে শিশুটিকে দেখতে পান। পরে তারা বিষয়টি থানায় জানালে পুলিশ ও আনসার সদস্যরা দ্রুত সেখানে পৌঁছে নবজাতকটিকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।
গাংনী থানা সূত্রে জানা গেছে, নবজাতককে বর্তমানে নিরাপদ আশ্রয়ে রাখা হয়েছে এবং তার প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিশ্চিত করা হয়েছে। শিশুটির পরিচয় শনাক্ত ও পরিবারের সন্ধানে পুলিশ তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।
স্থানীয়রা জানান, এমন অমানবিক ঘটনার নিন্দা জানিয়ে তারা নবজাতকের নিরাপত্তা ও সুস্থতা কামনা করেন। এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।
পুলিশের কর্মকর্তারা জানান, শিশুটিকে কে বা কারা এখানে ফেলে গেছে তা খুঁজে বের করতে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.